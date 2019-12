Grève à la SNCF : les compagnies de bus font le plein dans le Nord-Pas-de-Calais

Alors que les cheminots poursuivent leur mouvement de grève contre la réforme des retraites, les voyageurs se tournent davantage vers les compagnies de bus. Entre Lille et Paris, Flixbus annonce jusqu'à 80% d'augmentation par rapport à l'année dernière.

Les "cars Macron" accueillent plus de voyageurs à Lille depuis le début du mouvement de grève à la SNCF.

Nord-Pas-de-Calais, France

Des syndicats les considèrent comme des "briseurs de grève", réquisitionnés jeudi dernier lors de la première grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Les "cars Macron" profitent néanmoins des perturbations sur les rails avec une fréquentation en forte hausse.

80% d'augmentation à Lille

Le roulement est continu devant la gare Lille Europe, là où les Flixbus, Ouibus, BlaBlaBus et autres cousins font étape sur leur trajet. Peu de places sont vides. Les billets s'arrachent depuis le début de la grève des cheminots, exception faite du 5 décembre où les voyageurs avaient visiblement anticipé les perturbations.

"À Lille, on a eu 80% d'augmentation du nombre de passagers transportés entre le 5 et 8 décembre", se réjouit Yvan Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus France. La compagnie travaille avec des sociétés d'autocars où les chauffeurs ne font pas grève.

Christiane traîne sa valise, un peu fébrile. À 80 ans, elle prend pour la première fois le bus pour se rendre en Franche-Comté. Obligée d'un côté faute de trains. Excitée de l'autre par cette nouvelle expérience. "C'est l'aventure, j'adore ça ! rigole-t-elle. Ça ne me dérange pas forcément, c'est juste que ça va être plus long".

Tous les voyageurs n'apprécient pas autant ces péripéties. Bon gré, mal gré, ils s'adaptent comme les compagnies de bus, dont les effectifs ont augmenté depuis le début du mouvement de grève. Entre Lille et Paris, Flixbus a mis en place deux cars supplémentaires pour une capacité de 1.000 places en plus par jour, grâce aux rotations. Au niveau national, la compagnie travaille avec 60 à 90 chauffeurs de plus sur son réseau.