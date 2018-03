Grève à la SNCF : les perturbations à prévoir en Pays de la Loire

Par Typhaine Morin, France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne

Le trafic ferroviaire sera très perturbé ce jeudi 22 mars et dès ce soir à partir de 20h en raison de l'appel à la grève lancé par la CGT-Cheminots et Sud-Rail. Pour les TER, la SNCF annonce un train sur deux, et deux trains sur cinq pour les TGV. Voici le détail des perturbations.