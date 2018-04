Grève à la SNCF : les prévisions de circulation en Moselle le mercredi 18 avril

Par François Pelleray, France Bleu Lorraine Nord

Les frontaliers trouveront des TER pour aller au Luxembourg ce mercredi matin, retrouvez les horaires en dessous. Il y aura des trains également entre Metz et Forbach, et 2 TGV sur 5 entre Metz et Paris.