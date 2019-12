Grève à la SNCF : les prévisions de trafic du mardi 10 décembre en Bretagne

Une nouvelle journée de grève et de mobilisation est annoncée ce mardi 10 décembre dans toute la France. Le trafic ferroviaire sera encore perturbé à la SNCF en Bretagne.

Région Bretagne, France

Le trafic ferroviaire sera une nouvelle fois très perturbé ce mardi 10 décembre alors que de nombreux syndicats appellent une nouvelle fois à faire grève et à descendre dans la rue. Les cheminots de la SNCF poursuivent leur mouvement et au niveau national la Direction annonce un TGV sur cinq, trois TER sur dix et un Transilien sur cinq en circulation ce mardi.

En Bretagne, la SNCF annonce 3 TER sur 10 sur les rails, comme au niveau national. Du côté des TGV, pas de changement pas rapport à ce lundi 9 décembre. Il y a aura cinq allers-retours entre Rennes et Paris. Un aller-retour entre Quimper et la capitale et un autre depuis Brest.