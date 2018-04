Bourgogne Franche-Comté, France

Le mouvement de grève à l'appel de quatre organisations syndicales a débuté ce jeudi 12 avril à 19 heures et devrait durer jusqu'à dimanche à 8 heures. Des agents de la SNCF seront sur les quais pour informer les voyageurs. Le point sur la circulation pour ce vendredi 13 avril.

Pour savoir si votre train circule, cliquez sur ces liens :

Ou par téléphone au 36 35 pour les Grandes lignes, les TER et les Intercités, pour les lignes régionales vous pouvez aussi contacter Mobigo au 03 80 11 29 29.

TER

Ils seront les plus touchés, la majorité des lignes ne sont pas assurées : seulement un TER sur 10 partira des gares bourguignonnes. En complément des circulations ferroviaires, 200 autocars, soit une centaine de plus qu’habituellement) sont déployés sur l’ensemble du périmètre BFC. Pour plus d’informations détaillées pour chacune des lignes, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet du TER Bourgogne Franche Comté où l’ensemble des fiches horaires sont disponibles.

Pour la journée du samedi 14 avril uniquement, aucune circulation ferroviaire n’arrivera ou ne partira de la gare de Paris bercy en raison de la grève. Les TER BFC arriveront et partiront donc de la gare de Paris gare de Lyon.

TGV

Un TGV sur 3 circulera, tous ceux indiqués sur le site de la SNCF ou sur l'application SNCF sont bien au départ.

Intercités

Seulement un train sur trois prendra le départ.