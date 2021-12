Grève à la SNCF : les prévisions de trafic en Ile-de-France pour ce jeudi

Le trafic des RER et trains de banlieue sera fortement perturbé jeudi en Ile-de-France en raison d'une grève à la SNCF. La compagnie ferroviaire conseille de limiter les déplacements.

Le trafic sera très perturbé jeudi et vendredi sur les lignes de RER et de Transilien

Le trafic sera fortement perturbé dans les transports en commun ce jeudi en Ile-de-France en raison d'un appel à la grève à la SNCF. Un préavis été déposé sur le réseau Transilien par la CGT Cheminots. Quasiment toutes les lignes gérées par la compagnie ferroviaire sont concernées à l'exception du RER A et des lignes L et J du Transilien.

Les lignes les plus touchées par ce mouvement seront les lignes C et D du RER ainsi que la ligne R du Transilien avec seulement 30% du trafic assuré. Voici les prévisions de trafic publiées par la SNCF pour la journée de jeudi :

Lignes de RER

RER B : prévoir 3 trains sur 4

RER C : prévoir 1 train sur 3

RER D : prévoir 1 train sur 3. Interconnexion suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon

RER E : prévoir 1 train sur 2

Lignes de Transilien

Ligne H : prévoir 2 trains sur 3. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Creil et Pontoise

Ligne K : le trafic sera fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne

Ligne N : prévoir 1 train sur 2

Ligne P : prévoir 4 trains sur 5 en moyenne

Ligne R : prévoir 1 train sur 3

Ligne U : prévoir 1 train sur 2. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Melun et Montereau via Héricy.

La trafic sera également perturbé sur la ligne de tramway T11 : prévoir un tramway toutes les 23 minutes de 6h30 à 21h00.

La SNCF, qui conseille de limiter les déplacements, invitent les voyageurs à vérifier leurs horaires via le calculateur d'itinéraire, la rubrique « Fiches horaires » sur le site de Transilien ou sur l'application SNCF.

Le mouvement lancé par la CGT Cheminots doit se poursuivre vendredi.