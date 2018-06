Nouvel épisode de grève à la SNCF, le dernier pour l'intersyndicale. La CFDT suspend le mouvement durant l'été tandis que la CGT a décidé de poursuivre le mouvement les 6 et 7 juillet pour le début des vacances scolaires.

Paris, Île-de-France, France

Le dernier épisode de la grève à la SNCF porté par l'intersyndicale commence ce mardi soir et durera deux jours. La CFDT Cheminots a décidé mardi en conseil national une suspension de la grève après le dernier épisode de deux jours sur cinq jeudi et pendant toute la période estivale. De son côté SUD-Rail appelle les cheminots à faire grève les 6 et 7 juillet pour le début des vacances scolaires.

Pour ce mercredi et ce jeudi en Ile-de-France prévoyez deux Transilien sur trois.

Les prévisions pour l'Ile-de-France. - SNCF

