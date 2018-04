Moselle, France

Les cheminots poursuivent, ce samedi 14 avril, leur grève perlée contre la réforme de la SNCF engagée par le gouvernement. Si la situation s'était un peu améliorée ce vendredi, avec 1 TER sur 3 en circulation, elle se dégrade ce week-end avec trafic très perturbé.

Les prévisions de trafic en Moselle pour le samedi 14 avril

1 TER sur 10 sur l'ensemble du réseau lorrain

2 TGV sur 5 entre Metz et Paris

Dans le détail, comptez 5 allers et 3 retours entre Nancy et Metz, 8 allers-retours entre Metz, Thionville et Luxembourg. Les dessertes entre Metz et l'Est du département de la Moselle ne s'effectuent que par cars.

Pour savoir si votre train circule

Toute l'info trafic sur les TER en Lorraine et en Moselle

TGV : vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train)

Ouigo : rendez-vous sur le site OUIGO.com

