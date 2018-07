Deux syndicats, la CGT Cheminots et Sud-Rail appellent à la grève de nouveau ces vendredi 6 et samedi 7 juillet, en ce premier week-end de départs en vacances, contre la réforme ferroviaire. Retrouvez les prévisions de trafic en Nouvelle-Aquitaine pour ce vendredi 6 juillet.

Nouvelle-Aquitaine, France

Le mouvement de grève perlée initié en avril a pris fin, mais deux syndicats ont appelé à la grève pour vendredi 6 et samedi 7 juillet : la CGT et Sud-Rail. Au niveau national, le trafic devrait être de nouveau perturbé : quatre TGV et TER sur cinq, deux trains Intercités sur trois et trois trains Transilien sur quatre devraient circuler en moyenne vendredi.

Pour ce week-end de départ en vacances, "plus de 600 TGV circuleront chaque jour (...) avec près de 100% de trains garantis pour les destinations touristiques telles que Paris-Marseille, Paris-Nice, Paris-Montpellier, Paris-Perpignan, Paris-Bordeaux, Paris-Rennes", indique la SNCF dans un communiqué. Tous les voyageurs qui ont effectué une réservation "ont été recontactés ces derniers jours par SMS ou email" et "les billets restent remboursables et échangeables sans surcoût", précise le groupe ferroviaire.

Les prévisions en Nouvelle-Aquitaine

TER. La circulation devrait être de 65% du trafic en Aquitaine, 56% en Poitou Charentes, 76% en Limousin

TGV. Service normal

Ouigo. Service normal

Intercités.

3 allers-retours Paris / Limoges / Toulouse

2 allers-retours Paris / Limoges / Brive

3 allers-retours Bordeaux / Toulouse/ Marseille

Service normal Bordeaux / Nantes

0 aller-retour Hendaye / Toulouse

Mon train circule-t-il ?