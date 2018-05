France

Le trafic des trains être encore perturbé ce dimanche par la 17e journée de grève des agents de la SNCF contre la réforme du rail. La direction prévoit en effet la moitié des TGV et des trains Transilien en circulation, et deux TER sur cinq. Les perturbations seront plus fortes sur les trains Intercités : seul un sur trois devrait circuler (et même moins, ajoute la direction dans un communiqué). Le trafic sera quasi-normal à l'international pour l'Eurostar et le Thalys.

Dans le détail pour les TGV :

l'axe Nord sera le plus touché avec 1 train sur 4,

puis l'axe Atlantique avec 1 train sur 2,

3 trains sur 5 pour l'axe Est

2 trains sur 3 pour l'axe Sud-Est.

Il y aura 1 train sur 2 pour le Ouigo (OUIGO.com pour vérifier si votre train circule)

Concernant les trains Intersecteurs de province à province il y aura 1 train sur 6, a précisé la SNCF.

Pour savoir si votre TGV ou votre Intercités circule, vous pouvez consulter le site SNCF.com. Tous les départs affichés jusqu'à la fin du mois de mai sont "garantis". Un numéro de téléphone gratuit : 0805903635

"Objectif zéro train" lundi

Ce lundi, pour la 18e journée de grève contre la réforme annoncée par le gouvernement, les syndicats CGT, Unsa, SUD et CFDT appellent à "frapper un grand coup", via une "journée sans cheminot". Ce lundi débute également le "vot'action", acté ce mercredi en intersyndicale : chaque agent en activité est appelé à donner son avis de lundi 14 mai 10h au lundi 21 mai à 10h. Cette consultation, qui n'a aucune valeur juridique, "n'a aucune légitimité", selon Guillaume Pépy, le patron de la SNCF. Pour les syndicats, elle doit cependant être perçue comme une modalité d'action.

