Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour ce lundi 6 janvier

Hauts-de-France, France

Le trafic des trains est un peu moins perturbé en ce lundi de rentrée des vacances de Noël et 33ème jour de grève consécutif contre le projet de réforme des retraites.

La SNCF prévoit pour les Hauts-de-France :

4 liaisons TER sur 10

Le trafic des TGV Nord est quasi-normal

8 Ouigo sur 10

9 Eurostar sur 10

4 Thalys sur 5

Intersecteurs : 7 sur10

Les horaires des trains qui circulent

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF dans les Hauts-de-France et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).