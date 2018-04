Alors que l'Assemblée nationale a largement adopté en première lecture la réforme ferroviaire ce mardi, les syndicats de cheminots appellent à une nouvelle grève mercredi et jeudi. La SNCF prévoit un TGV sur trois, deux TER et deux Transilien sur cinq, un Intercité sur quatre.

Les députés ont largement adopté ce mardi, en première lecture, le projet de loi de réforme ferroviaire, contesté par la gauche et finalement approuvé par LR après quelques atermoiements.

Évoquant une réforme "indispensable" l'exécutif a promis d'aller "au bout" malgré les mouvements sociaux. Les syndicats qui dénoncent un "passage en force" appellent les cheminots à la grève ce mercredi 18 avril et ce jeudi 19 avril. Conséquence, le trafic sera perturbé à partir de 20h ce mardi soir et jusqu'à 7h55 vendredi. Il s'agit des septième et huitième jours de la grève perlée (deux jours sur trois) qui doit s'étendre jusqu'à la fin du mois de juin.

32% de grévistes

La direction de la SNCF prévoit 32% de grévistes pour ce mercredi 18 avril et précise que "les prévisions pour jeudi devraient être comparables à celles données pour demain".

Lors du dernier épisode de grève, le 13 avril, le taux de grévistes a atteint 38% pour les personnels indispensables à la circulation des trains, avec 66% des conducteurs, 60% des contrôleurs et 29% des aiguilleurs grévistes. Des chiffres en baisse par rapport aux précédentes mobilisations.

Prévisions trafic du mercredi 18 avril

TGV 1 sur 3

Est 2 sur 3

Atlantique 1 sur 3

Nord 1 sur 3

Sud-Est 1 sur 3

Ouigo 1 sur 4

TER 2 sur 5

Transilien 2 sur 5

Intercité 1 sur 4

International 3 sur 4 (4 Eurostar sur 5, 1 train Lyria sur 3, le trafic des Thalys sera "quasi normal")

Les prévisions près de chez vous

Pour savoir si votre train circule

