Grève à la SNCF : les prévisions de trafic près de chez vous pour ce vendredi 6 juillet

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Les syndicats CGT et Sud ont appelé les cheminots à la grève pour ce vendredi et samedi, premiers jours de grands départs en vacances. Quatre TGV et TER sur cinq, deux trains Intercités sur trois et trois Transilien sur quatre circuleront en moyenne ce vendredi.