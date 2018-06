Neuf TGV sur dix, deux Transilien sur trois, trois TER et trois Intercités sur cinq circuleront vendredi selon les prévisions de la SNCF. Il s'agit du 17e et avant-dernier épisode de grève du calendrier lancé début avril.

France

Neuf TGV sur dix, deux Transilien sur trois, trois TER et trois Intercités sur cinq circuleront vendredi selon les prévisions de la SNCF. Le mouvement débute ce jeudi soir et et s'achèvera dimanche 24 juin 7h55. Il s'agit du 17e et avant-dernier épisode de grève du calendrier lancé début avril.

Pour cette journée d'épreuves écrites du bac, le syndicat CFDT Cheminots a levé partiellement son appel à la grève en demandant aux agents de faire rouler les TER et Transilien (RER), afin de ne pas pénaliser les candidats dans leurs déplacements vers les lieux des examens. La SNCF maintient pour vendredi son dispositif "Spécial Exams afin de prendre en charge et d'acheminer dans les meilleures conditions les candidats au baccalauréat", souligne la direction dans un communiqué.

La CGT et SUD-Rail ont déjà annoncé qu'ils allaient continuer la grève en juillet et août. L'Unsa s'arrêtera le dernier jour de ce calendrier, le 28 juin. La CFDT devrait annoncer sa décision la semaine prochaine.

Ce jeudi, Hervé Morin, président de Régions de France, a appelé les cheminots "au sens des responsabilités" pour ne pas pénaliser les familles et les territoires en poursuivant la grève lors des premiers départs en vacances. "La loi est votée, on ne peut pas être dans un jusqu'au-boutisme dont on voit bien qu'il ne mènera nulle part", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les prévisions trafic du vendredi 22 juin

TGV : 9 trains sur 10

9 trains sur 10 TER : 3 trains sur 5

3 trains sur 5 Transilien : 2 trains sur 3

2 trains sur 3 Intercités : 3 trains sur 5

3 trains sur 5 International : 4 trains sur 5

