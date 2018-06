Pour ce nouvel épisode de grève à la SNCF, dimanche 17 juin les prévisions de trafic sont de deux TGV sur trois, deux Intercités sur trois, un TER sur deux et un transilien sur cinq. Mais c'est surtout lundi avec le début des épreuves du baccalauréat que les clients sont inquiets.

Deux TGV sur trois, deux Intercités sur trois, un TER sur deux et un transilien sur cinq, circuleront dimanche 17 juin selon les prévisions de la SNCF pour le seizième épisode de grève. Alors que le front syndical se fissure après près de 3 mois de mouvement. Deux syndicats, la CGT et l'UNSA appellent à la poursuite du mouvement en juillet, tandis que l'Unsa et la CFDT temporisent. Après un ultime vote au Sénat, la réforme de la SNCF a été définitivement adoptée par le Parlement jeudi.

Les prévisions de trafic du dimanche 17 juin

Pour les TGV, quatre trains sur cinq seront assurés sur l'axe Est, trois sur quatre sur les axes Sud-Est et Atlantique, un sur deux sur l'axe Nord et un sur quatre seulement pour les liaisons intersecteurs. Quatre trains Ouigo sur cinq circuleront.

Pour les trains internationaux, le trafic sera normal pour les Eurostar ainsi que vers l'Allemagne et l'Espagne, et quasi-normal pour les Thalys. En revanche, il faudra compter avec deux trains Lyria sur trois et seulement un train sur trois vers l'Italie.

En région parisienne le trafic sera normal sur le RER A et sur la partie Sud de la ligne B. Il faudra compter avec un train sur deux sur la partie nord du RER B et sur les RER C, D et E.

Prévision du trafic SNCF pour le dimanche 17 juin - Communiqué SNCF

Le détail des prévisions dans votre région

Un dispositif spécial lundi pour les candidats au baccalauréat

La grève devrait aussi se poursuivre lundi, jour de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. La direction a mis en place un dispositif garantissant la circulation des trains les plus susceptibles d'être empruntés par les candidats au bac. Elle affrétera également des bus de substitution.

Un dispositif "Spécial Exams" est aussi mis en place.