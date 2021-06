Grève à la SNCF : les prévisions ligne par ligne en Île-de-France ce lundi

Plusieurs syndicats appellent les conducteurs de train de la SNCF à la grève ce lundi, notamment contre la dégradation des conditions de travail et les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Le trafic sera très perturbé sur certaines lignes, avec seulement 1 RER C, D et E sur 3.

Les conducteurs des Transilien et des RER de la SCNF sont appelés à la grève ce lundi en Île-de-France. Le mouvement a été lancé par SUD-Rail, rejoint selon les lignes par la CGT, l'Unsa et la CFDT. Ils protestent entre autres contre la dégradation des conditions de travail et les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Dès ce jeudi, la direction de la SNCF annonçait que le trafic de certaines lignes serait très perturbé. Elle a publiée ce dimanche les prévisions ligne par ligne. Elle invite les voyageurs ayant prévu de se déplacer en train en Île-de-France lundi de reporter dans la mesure du possible leur trajet.

Les prévisions ligne par ligne

RER A et B : service normal

: service normal RER C : 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes RER D : 1 train sur 3 avec interconnexion suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon. La desserte des gares au départ de Corbeil pour Juvisy via Ris-Orangis, Malesherbes et Melun est assurée en bus.

: 1 train sur 3 avec interconnexion suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon. La desserte des gares au départ de Corbeil pour Juvisy via Ris-Orangis, Malesherbes et Melun est assurée en bus. RER E : 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes Transilien H : service normal

: service normal Transilien J : 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes Transilien K : service normal

: service normal Transilien L : 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes Transilien N : 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 3 avec desserte de tous les axes Transilien P : 1 train sur 3. La desserte des gares entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Meaux et La Ferté-Milon est assurée en bus.

: 1 train sur 3. La desserte des gares entre Esbly et Crécy-la-Chapelle et entre Meaux et La Ferté-Milon est assurée en bus. Transilien R : 1 train sur 3 entre Melun et Montargis. La desserte des gares entre Melun et Montereau via Moret est assurée par TER. La desserte des gares entre Melun et Montereau via Héricy est assurée en bus.

: 1 train sur 3 entre Melun et Montargis. La desserte des gares entre Melun et Montereau via Moret est assurée par TER. La desserte des gares entre Melun et Montereau via Héricy est assurée en bus. Transilien U : 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes

: 1 train sur 2 avec desserte de tous les axes Tramway T4 : 1 tramway sur 2 aux heures de pointe avec une fréquence de 15 min et 1 tramway sur 4 avec une fréquence de 10 min hors pointe (de 9h00 à 15h00 et à partir de 20h00).

Pour les candidats au bac

La SNCF annonce que des gilets rouges, identifiables à leur badge SNCF Exams, sont mobilisés pour informer, orienter et aider les élèves candidats aux épreuves d’oral de français et de grand oral du bac, qui débutent ce lundi 21 juin. En cas de problème (retard, suppression de train, etc.), les candidats doivent se présenter auprès des agents SNCF en gares ou à bord. En fonction de l’aléa et du contexte, ceux-ci peuvent être amenés à trouver un moyen de substitution aux candidats. SNCF informe par ailleurs les rectorats des éventuelles conséquences en cas de perturbations. En fonction, les rectorats peuvent accepter un léger retard des candidats.

Pour en savoir plus