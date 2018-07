Deux syndicats seulement cette fois, la CGT et SUD-Rail, appellent les cheminots à faire grève vendredi et samedi, pour les premiers départs en vacances, alors que la loi sur la réforme ferroviaire a déjà été promulguée.Trois Transiliens sur quatre sont prévus en Ile-de-France ce vendredi.

Seuls la CGT et SUD-Rail appellent à la grève les cheminots de la SNCF pour ce vendredi et ce samedi, premier week-end de grands départs des vacanciers. En Ile-de-France, la SNCF prévoit la circulation de 3 trains sur 4. Il y aura 4 TGV sur 5, 2 Intercité sur 3,et 4 TER sur 5 en moyenne vendredi.

L'Unsa et la CFDT avaient décidé d'arrêter le mouvement après le 28 juin, dernier jour de la grève perlée à la SNCF commencée début avril. Ce jour-la, la loi sur la réforme ferroviaire avait été publiée au Journal officiel.

Malgré tout, SUD-Rail ne veut pas baisser les bras et le syndicat demande l'abrogation de cette loi. Quant à la CGT, elle veut désormais "peser" sur les futures négociations sociales à la SNCF. Elle estime que toute la loi n'est pas écrite et elle veut intervenir et être entendue pour les textes à venir.

Un plan de transport "sur mesure" pour ce premier grand départ en vacances

La direction de la SNCF estime que cette grève en pointillés de trois mois a coûté un demi-milliard d'euros. Pour ce week-end et le million de voyageurs attendus dans les gares, la SNCF a annoncé qu'elle avait bâti un plan de transport "sur mesure" avec des "trains garantis" sur les trajets les plus utilisés. Toutes les grandes destinations touristiques classiques, tout le Sud-Est et tout l'Ouest seront privilégiés, a indiqué la SNCF.

Les prévisions détaillées pour vendredi en Ile-de-France

Le trafic des Transilien vendredi. - SNCF

Les autres trains

Il y aura 4 TER sur 5 en moyenne dont 2/3 des circulations par train

Intercités : 2 trains sur 3

• Paris - Rouen - Le-Havre : 2 trains sur 3

• Paris - Caen - Cherbourg : 2 trains sur 3

• Paris - Granville : trafic normal • Paris - Limoges - Toulouse : 3 trains sur 5

• Paris - Nevers : 1 train sur 3

• Paris - Clermont : 3 trains sur 4

• Paris - Amiens- Boulogne : trafic quasi normal

• Paris - Saint-Quentin - Maubeuge : trafic quasi n

• Bordeaux - Marseille : 2 trains sur 3

• Nantes - Bordeaux : trafic normal

• Autres lignes Intercités : pas de circulation

• Trains de nuit : 1 train sur 2

TGV : 4 trains sur 5

• Axe Atlantique : trafic quasi normal

• Axe Sud-Est : 4 trains sur 5

• Axe Est : 4 trains sur 5

• Axe Nord : 4 trains sur 5

• OUIGO : 4 trains sur 5

• Intersecteurs : 3 trains sur 4

Trains Internationaux

• Eurostar : trafic normal

• Thalys : trafic normal

• Liaison France-Espagne : trafic normal

• Liaison France-Allemagne : trafic quasi normal

• Lyria : 1 train sur 2

• Liaison France-Italie : 2 trains sur 3