Trois TGV sur quatre, un Intercité sur deux, trois TER sur cing et deux Transilien sur trois circuleront lundi 18 juin selon les prévisions de la SNCF pour la seizième séquence de grève. La société promet un dispositif spécial pour les candidats au baccalauréat qui pourraient être gênés par le mouvement.

Alors que le mouvement dure depuis près de trois mois, et malgré l’adoption définitive du projet, les syndicats sont divisés sur la marche à suivre. CGT et Unsa veulent poursuivre le mouvement en juillet alors que l’Unsa et la CFDT n’ont pas pris de décision.

Les prévisions dans le détail

Les prévisions de trafic des TGV

quatre TGV sur cinq circuleront sur l'Axe atlantique,

neuf sur dix pour l'axe Nord

sept sur dix pour l'Axe Sud Est.

Par ailleurs quatre Ouigo sur cinq seront en circulation ce lundi.

Concernant le trafic international, il y aura quatre trains sur cinq en moyenne. Le trafic pour Thalys et Eurostar sera quasi normal.

Les prévisions de trafic pour les RER

le trafic sera normal sur la ligne A.

Sur la partie Sud de la ligne B, il faudra compter avec deux trains sur trois.

Il y aura un train sur deux sur la partie Nord du RER B,

Un train sur deux sur les RER C, D.

Trois trains sur 4 pour le RER E.

Les prévisions de trafic à la SNCF pour le lundi 18 juin - Communiqué SNCF

Les détails des prévisions dans votre région

