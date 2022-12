Grève à la SNCF : les RER C et D perturbés mercredi

Nouvelle journée de grève à la SNCF ce mercredi. La CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT appellent les salariés du groupe à cesser le travail au premier jour des négociations salariales annuelles. En Ile-de-France, le trafic des RER C et D ainsi que la ligne N du Transilien sera perturbé.

SNCF Voyageurs prévoit aussi des annulations sur certains TGV ou Intercités, en particulier sur l'axe TGV Paris-Lyon en raison d'un mouvement local des aiguilleurs de SNCF Réseau, ainsi que pour les TGV au sud de Bordeaux.

Ce mouvement survient après quatre jours de très fortes perturbations, un mouvement des contrôleurs ayant contraint SNCF Voyageurs a annuler 60% de ses TGV et Intercités de vendredi à dimanche, et encore 25% ce lundi.

D'autres préavis de grève des contrôleurs et aiguilleurs ont été lancé pour les week-ends des congés de fin d'année.