Grève à la SNCF : le covoiturage en profite en Isère

Bourgoin-Jallieu, France

La ligne SNCF Lyon-Grenoble est une ligne très fréquentée. Un axe qui a également ses adeptes du côté du géant du covoiturage Blablacar. Et avec les perturbations ferroviaires liées à l'opposition à la réforme des retraites, le phénomène s'est amplifié : +30% de fréquentation en plus en un an. "C'est une progression inhabituelle. Sur ces 30%, on va dire qu'une bonne partie est liée aux grèves" d'après Robert Morel, l'un des porte-paroles de Blablacar.

Chez Lane, application liée il y a environ un an pour des trajets en début et fin de journée entre l'agglo berjallienne et le Lyonnais, on évoque 30% de fréquentation en plus entre novembre et décembre. Une progression qui s'explique par un développement croissant de ce jeune service depuis la rentrée mais aussi par la grève.

"On a eu un pic la semaine avant le début de la grève" explique Elsa Rosset, chargée de com', qui espère fidéliser ceux qui sont venus via la grève. Chez Blablacar, on assure qu'à chaque mouvement de grève il y a des clients qui retournent à leurs anciens usages ...et d'autres qui deviennent adeptes du covoiturage.

La SNCF pourrait faire des annonces pour les abonnés TER en fin de semaine

Elise, Lyonnaise et prof à Bourgoin-Jallieu, opte pour le covoiturage quand elle ne peut avoir un train qui correspond à ses horaires. "C'est un peu 3 euros par-ci, 4 euros par là. Du coup, au bout d'un moment ça chiffre un petit peu." La trentenaire dit "soutenir" les cheminots, même si revoir son organisation chaque jour est "un peu fatiguant". Elle espère un geste de la SNCF sur son prochain mois d'abonnement. La direction régionale que nous avons contactée ce lundi en fin de journée fait savoir que "des annonces pourraient être faites pour les abonnés TER à la fin de cette semaine."