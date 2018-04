Amiens, France

Amplifier le mouvement. Voilà le but des syndicats de la SNCF en Picardie. En assemblée générale ce vendredi midi au stade Léon Pille à Amiens, ils ont voté une proposition de Sud Rail qui s'ajoute à la grève perlée. Un préavis de grève de 59 minutes sur des périodes ciblées les 20, 21 et 22 avril puis les 25, 26 et 27 avril soit des moments où le mouvement fait normalement une pause. Le but est de compliquer l'organisation du trafic des trains.

Ce vendredi dans les Hauts-de-France, on compte en moyenne 1 TER sur 10, même chose pour les Intercités et 169 cars. 1 TGV sur 3 circule. La SNCF publiera le programme des trains qui circuleront ce samedi à 17h.