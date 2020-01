Grève à la SNCF : "les usagers fidèles" du TER en Occitanie auront deux mois d'abonnement remboursés

Région Occitanie, France

La SNCF avait promis le 8 janvier le remboursement des abonnements TER pour le mois de décembre, alors que les cheminots en sont à leur 36e journée de grève, et la compagnie devait préciser les modalités d'ici le 15 janvier. On apprend ce jeudi à travers un communiqué de Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie, que les usagers "fidèles" auront deux mois d'abonnement remboursés.

Les modalités de remboursements

Après des négociations avec la compagnie ferroviaire, Carole Delga explique que la SNCF remboursera en février les abonnements du mois de décembre. En clair : les abonnés annuels ne seront pas prélevés au mois de février. Les abonnés mensuels et hebdomadaires ayant pris un abonnement depuis le 5 décembre seront remboursés à 100% au prorata du nombre de jours impactés par la grève.

Carole Delga promet aussi que les pénalités normalement versées par la SNCF à la Région seront reversées directement à ceux qui ont abonnement annuel et à certains abonnés mensuels. Concrètement donc, ceux qui ont un abonnement annuel ne seront pas prélevés non plus au mois de mars. Ceux qui ont un abonnement mensuel et qui l'ont pris en octobre ou en novembre 2019 auront un bon de réduction de 25% du prix de leur abonnement. Et les abonnés mensuels ayant pris un abonnement d'au moins six mois en 2019 auront eux droit à un bon de réduction de 50 % du prix d'un abonnement mensuel.

Par ailleurs, tout abonné mensuel qui prendrait un abonnement annuel en mars ou en avril 2020 bénéficiera d'un mois gratuit supplémentaire.

Enfin, Carole Delga annonce aussi "en sortie de conflit, par un grand plan de reconquête pour en faire bénéficier aussi les voyageurs occasionnels.La Région déploie depuis 4 ans des efforts inédits en faveur du ferroviaire et mon ambition reste de continuer à inciter nos concitoyens à prendre le train quand cela est possible."