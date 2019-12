Grève à la SNCF : les voyageurs belfortains à la recherche de billets pour les fêtes

Belfort, France

Dans l'espace billetterie de la gare de Belfort, une dizaine de personnes font la queue. Benjamin est de retour à la gare. La veille, Il devait prendre y un train pour se rendre à Perpignan. « J’ai eu aucun train, mes 3 trains ont été supprimés. Je suis venu à la gare pour rien, sans compter les trajets en bus. Je me suis levé à six heures » déplore-t-il.

Il est donc revenu pour essayer d’avoir un nouveau billet : « Apparemment, il y aurait des trains qui circuleraient. Comme j’avais déjà acheté mes billets, ils devraient me trouver un nouveau trajet mais je ne suis pas sûr » craint-il.

Benjamin avait pourtant bien anticipé la galère. Il y a quelques jours, il avait même pensé à réserver un covoiturage. « Il fallait que j’aille à Lyon pour un Blablacar, explique-t-il. Mais du coup, comme je n’ai pas eu mon train pour Lyon, j’ai dû annuler la réservation du covoiturage et j’ai des frais d’annulation qui ne m’ont pas été remboursés ».

Je ne vais pas laisser ma maman qui a 83 ans toute seule

De son côté, Pascal doit lui rejoindre sa mère à Argelès-sur-mer dans les Pyrénées-Orientales. Il déplore l'absence d'informations : « J’ai pris l’initiative de venir parce que j’étais censé recevoir hier un SMS pour me confirmer mon train mais je n'ai rien eu. Aujourd’hui, j’ai finalement reçu un message pour me dire qu ’il était annulé ».

Pascal a finalement été remboursé. Il partira seul en voiture pour un trajet de 820km. "Ça m'embête, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher. Mon billet aller-retour, je l'avais payé 121 euros. Là, avec les péages et l'essence, je vais en avoir pour près de 300 euros, regrette le retraité. Ça ne m'arrange pas financièrement mais je n'ai pas le choix. Je ne vais pas laisser ma maman qui a 83 ans toute seule".

Les prévisions de trafic pour aujourd'hui

Ce samedi 21 décembre, la SNCF prévoit un trafic toujours "fortement perturbé" pour le 17e jour de grève contre la réforme des retraites. Il y aura 1 TGV sur 2, 3 TER sur 10 et 1 Intercités sur 4. Dans la région, il faudra compter sur 5 allers et 4 retours TGV entre Belfort et Paris. Pour les TER, on comptera 5 allers et 6 retours entre la cité du lion et Besançon, avec un aller-retour supplémentaire entre Belfort et Montbéliard.