Grève à la SNCF mais quasiment pas de perturbations en Bourgogne

Tous les trains TER et les bus devraient circuler normalement mardi en Côte d'Or. Trois trains seulement sont supprimés. Les cheminots dénoncent la réforme de la SNCF et les menaces de suppression de postes en Bourgogne Franche Comté.

La CGT, l'Unsa ferroviaire et SUD Rail appellent à la grève pour s'opposer aux fermetures de lignes et des guichets. Les syndicats refusent la casse du fret et surtout le blocage des négociations sur la nouvelle convention collective nationale. La SNCF annonce que le trafic des TGV ne sera pas perturbé. En Bourgogne la quasi totalité des trains TER circule.

Défilé de cheminots à Paris et trois trains supprimés.

Tous les trains TER et les bus devraient circuler normalement mardi en Côte d'Or. Trois trains seulement sont supprimés parce qu'au nord de la Bourgogne, la grève bloque le matériel du TER entre les Laumes-Alesia et Dijon. Les trains au départ à de Laumes-Alesia à 05h36 et 12h40 sont supprimés. Le train TER de 07h42 entre Dijon et les Laumes-Alesia est également supprimé.

Les cheminots bourguignons en grève prendront le train pour rejoindre le cortège à Paris. Ils redoutent la suppression d'une soixantaine de postes de conducteurs, contrôleurs ou agents de guichets en Bourgogne Franche Comté. D'autres suppressions de postes sont possibles sur l'entretien du réseau dans la région. Les cheminots préviennent qu'ils pourraient durcir le mouvement après l'été pour s'opposer à la réforme des retraites.