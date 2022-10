Grève à la SNCF mardi : Sud Rail en Lorraine se prépare à un mouvement sur la durée

La grève prévue mardi 18 octobre à la SNCF risque de provoquer de fortes perturbations dans les trains en Lorraine. La CGT et Sud Rail appellent les cheminots à la mobilisation, avec le même mot d'ordre de cet automne : l'augmentation des salaires face à l'inflation. Un mouvement, dans la foulée de la journée du 29 septembre dernier, mais précipitée par la grève des salariés du pétrole . "Beaucoup d'agents nous demandaient ce mouvement depuis plusieurs jours en voyant la situation dans les raffineries" assure Nicolas Wernet, membre du bureau du syndicat Sud Rail Metz-Nancy, qui voit dans les réquisitions ordonnées par le gouvernement "une atteinte au droit de grève."

Plusieurs jours de grève ?

Le syndicat réclame à la direction 400 euros d'augmentation par mois et un "véritable treizième mois" pour tous les cheminots. Et cette grève pourrait s'inscrire dans la durée avec des préavis reconductibles. "On est prêts si les cheminots sont prêts. Ce sont les assemblées générales qui décideront si le mouvement continuera" prévient Nicolas Wernet.

"Arriver à la grève générale, c'est notre souhait le plus fort"

Le cheminot espère enclencher un mouvement plus large, dans tous les secteurs. "Arriver à la grève générale, c'est notre souhait le plus fort. Les inégalités se creusent et c'est le meilleur outil pour renverser la vapeur." Au risque de durablement impacter la vie des usagers ? La question ne se pose pas selon lui : "si ça n'impacte personnes, personne ne parle des mouvements de grève. La grève dans les raffineries dure depuis trois semaines, on a seulement commencé à en parler quand les usagers ont eu du mal à trouver de l'essence."