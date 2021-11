Deux syndicats de la SNCF appellent à la grève mercredi 17 novembre. En Ile-de-France, le trafic sera perturbé sur les RER B et D, ainsi que sur les lignes N et R du Transilien.

Grève à la SNCF mercredi : des perturbations sur certaines lignes de RER et trains de banlieue

Le trafic des trains sera perturbé ce mercredi en Ile-de-France. Deux syndicats de la SNCF, la CGT-Cheminots et Sud-Rail appellent à cesser le travail pour réclamer des hausses de salaire, dans le cadre d'un mouvement national et interprofessionnel. En conséquence, certaines lignes de RER et de trains de banlieue seront perturbées.

"En raison d’un mouvement social national et interprofessionnel, nous sommes contraints d’appliquer des plans de transports adaptés pour la journée du mercredi 17 novembre", indique la direction de la SNCF. Voici le détail des perturbations :

RER B : 4 trains sur 5 aux heures de pointe, et 3 trains sur 4 aux heures creuses

RER D : 3 trains sur 4

Ligne N : 1 train sur 2

Ligne R : service normal avec missions Melun – Montereau via Héricy assurées en bus toute la journée

Sur les autres lignes, le trafic sera normal selon la SNCF, qui précise qu'elle donner des informations plus détaillées ce mardi à 17h00.