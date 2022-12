Grève à la SNCF : nouvelle opération covoiturage solidaire avec France Bleu Lorraine

Pas facile de trouver un train pour la semaine prochaine ! Un nouveau mouvement social reconductible , cette fois uniquement en Lorraine, est annoncé à partir du dimanche 11 décembre à la SNCF. Il concerne surtout les conducteurs de trains, qui demandent de meilleures conditions de travail. La SNCF prévoit un trafic "très fortement perturbé" pour les TER et recommande aux usagers qui le peuvent de reporter leur voyage.

Sauf que beaucoup d'entre vous utilisent ces trains du quotidien pour aller au travail ou à l'école ! Comme au mois de septembre , lors d'une précédente grève dans les transports , France Bleu Lorraine renouvelle son opération covoiturage solidaire dès ce dimanche. Pour cela, il suffit de nous appeler, entre 7 heures et midi, au 03 87 52 13 13, et de proposer à l'antenne un trajet vers votre destination. Indiquez le nombre de places dont vous disposez dans votre véhicule, et on s'occupe de faire le lien !