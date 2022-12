Grève à la SNCF : pourquoi le mouvement suscite autant d'incompréhension

Pour ce week-end de Noël, seuls deux trains sur trois vont circuler en raison d'une grève des contrôleurs, selon la SNCF mardi 20 décembre. Sur 800 000 trajets, 200 000 passagers sont concernés par la suppression des trains. Vendredi 23 décembre, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, et un train sur deux sur l'axe Nord. La navette Paris-Lille sera cependant quasiment normale. Trois TGV Est sur quatre rouleront. Trois Ouigo sur quatre devraient aussi circuler. Les Intercités rouleront normalement.

Mouvement atypique

Depuis le mois de novembre, le mouvement social est lancé par l'ASCT, un collectif de contrôleurs qui rassemble 3 500 chefs de bord sur une page Facebook. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur métier. L'ASCT (CNA) qui se veut apolitique a mandaté des représentants syndicaux pour porter ses revendications auprès de la direction et déposer des préavis. Deux des quatre syndicats représentatifs à la SNCF, Sud-rail et la CGT ont déposé deux préavis de grève pour les vacances, mais ils n'appellent pas pour autant les salariés à arrêter le travail.

À l'issue d'une réunion le 8 décembre avec le collectif et les syndicats, la direction a proposé d'augmenter une "la prime de travail" des chefs de bords de 600 euros par an, dont une partie serait intégrée à leur salaire en 2024, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an. D'autres mesures spécifiques concernant l'avancement ont été mises sur la table afin de faciliter le déroulement de carrière des chefs de bord. Selon l'Unsa-Ferroviaire, qui a retiré son préavis, ces mesures sont "d'un très bon niveau et répondent aux revendications du collectif".

Mais l'ASCT n'a pas réussi à dégager une position claire et a confié le soin aux syndicats d'organiser des votes auprès de leurs adhérents contrôleurs. La consultation n'a pas permis de "dégager une position majoritaire" chez Sud-rail et à la CGT.

Incompréhension des usagers

"Les Français ont besoin de partir en vacances, j'appelle à ce que les chefs de bord retiennent cette date particulière de Noël et ne fassent pas grève", a lancé mardi Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. "Notre porte reste ouverte si les syndicats souhaitent lever les préavis". Même son de cloche chez le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune. "Il est encore temps de faire le choix de la responsabilité, ce choix c'est celui du dialogue social et non de la pénalisation des Français au moment des fêtes".

Pour Olivier Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), "c'est une grève honteuse" qui va impacter les familles et les étudiants, notamment. "C'est un mouvement sauvage", a-t-il regretté, "ils auraient pu lever leur mouvement pendant les vacances".

Sur les réseaux sociaux de nombreux internautes s'interrogent sur le mouvement social "qui les empêche de rejoindre leur proches" pour Noël.

"Colère généralisée"

"C'est très impactant pour les voyageurs qui vont être pénalisés par notre mouvement, nous en avons bien conscience", répond mercredi sur France Inter Olivier, l'un des fondateurs du collectif national de contrôleurs ASCT et contrôleur depuis 25 ans. "Malheureusement, de notre côté, nous avons tout fait pour éviter cela en prévenant notre direction il y a des semaines de cela", explique-t-il. "Si on en arrive à ce point à bloquer et à pénaliser la France, c'est que la colère est généralisée", résume-t-il, regrettant le manque d'écoute et de considération de la SNCF.

Le collectif assure avoir essayé de "travailler" avec les syndicats mais n'avoir pas trouvé l'aide catégorielle dont il avait besoin pour "faire entendre la voix des contrôleurs". "Nous passons une dizaine de nuits par mois en déplacement à travers la France", témoigne-t-il, évoquant des journées de travail qui peuvent atteindre "jusqu'à 10h ou 11h" d'amplitude horaire. Selon lui, les contrôleurs se retrouvent "de plus en plus" seuls à bord, dans des TGV "qui peuvent comporter jusqu'à 600 clients", alors qu'ils doivent être deux. "Les nouvelles rames, les TGVM, accueilleront encore plus de voyageurs dans quelques années mais nous serons toujours deux pour accompagner les clients", déplore le représentant du collectif ASCT.

Concernant les conditions salariales, "l'indemnité, c'est 38 euros net par mois, c'est largement en dessous de ce que nous espérions", commente Olivier. "Nous demandons à avoir une carrière qui soit à la hauteur de notre engagement et de nos responsabilités dans l'entreprise et là-dessus, l'entreprise n'a pas répondu à nos attentes", indique le contrôleur. Le collectif ASCT se dit prêt à revoir ses revendications à la baisse mais restera "intransigeant" sur un point : "Partir à la retraite avec un déroulement de carrière décent".