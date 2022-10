Grève : pourquoi le trafic des trains reste perturbé en Lorraine malgré la fin du mouvement

Vous l'avez peut-être encore remarqué ce mercredi 19 octobre : le trafic des trains en Lorraine reste perturbé, au lendemain d'un large mouvement de grève interprofessionnelle dans tout le pays. Entre Metz, Thionville et Luxembourg, il n'y a eu que 8 trains sur les 13 habituels entre 5 heures et 8h30. Les perturbations continuent ce mercredi soir, avec 6 trains sur 13 entre 16 heures et 19 heures. Environ un trajet sur deux est assuré entre Metz et Nancy.

Et pourtant, les syndicats grévistes ont voté la fin du mouvement, mardi 18 octobre, lors d'une assemblée générale à Metz, en début d'après-midi. C'est en fait un préavis de reprise du travail qui est à l'origine de ces nouvelles perturbations. Comme pour se déclarer en grève, les cheminots considérés comme indispensables (aiguilleurs, conducteurs...) doivent déposer un préavis pour reprendre travail. Il n'est cette fois pas de 48 heures, mais de 24 heures. Ce qui signifie que les salariés grévistes, mardi 18 octobre, n'ont déclaré leur fin de grève que dans l'après-midi, après l'AG. Ils reprendront donc seulement le travail en fin de journée ce mercredi.

Un préavis toujours en cours au niveau national

Certaines perturbations sont aussi dues à des salariés qui restent grévistes en Lorraine. Ils sont couverts par un préavis déposé au niveau national. La seule assemblée générale à avoir voté la reconduction de la grève en Lorraine est celle de Saint-Dié-des-Vosges. D'autres salariés de la SNCF sont en grève pour des revendications différentes. C'est le cas au technicentre de Metz, dans le quartier du Sablon. Les cheminots sont en grève tous les samedis pour protester contre le travail le samedi, justement.