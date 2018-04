Le Mans, France

Premier cas de figure : votre train est annulé. S'il s'agit d'un TGV ou d'un train Intercité, vous pouvez échanger votre billet ou être remboursé, même si ce billet est "non échangeable" ou "non remboursable". Deuxième cas de figure, votre train est en retard à cause des perturbations sur la ligne. Là, c'est la règle habituelle qui s'applique. Entre trente minutes et deux heures : un quart du prix du billet est remboursé. 50%, si votre train compte entre deux heures et trois heures de retard. Au-delà de trois heures, c'est 75%.

20 % de remise sur l'abonnement TER

Pour les TER. Les règles varient en fonction des régions. En Pays de la Loire, une nouvelle convention vient d'être signée entre le Conseil régional et la SNCF. Elle prévoit pour les abonnés, 20 % de remise sur leur abonnement mensuel si au cours du mois, il y a plus de 8 TER retardés ou annulés. Une remise qui est automatique le mois suivant. Mais en fonction de l'évolution du mouvement, des mesures d'indemnisations supplémentaires pourraient être mises en place selon Roch Brancour, responsable des transports à la région.