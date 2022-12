Grève à la SNCF : quelles sont les revendications des contrôleurs ?

Les voyageurs se préparent à un week-end fortement perturbé dans les gares et sur les rails. En raison d'une grève des contrôleurs SNCF, six TGV et Intercités sur dix sont supprimés entre ce vendredi 2 et dimanche 4 décembre. La reprise progressive du trafic est prévue pour lundi : trois TGV sur quatre circuleront. En revanche, le réseau des TER est globalement épargné par ce mouvement social, même si certains trains sont supprimés, par exemple dans le Berry ou dans les Hauts-de-France.

SNCF Voyageurs prévoit 1 train sur 2 sur le TGV Nord, 1 sur 3 sur le TGV Est, 1 sur 4 sur le TGV Atlantique, 1 sur 3 sur le TGV Sud-Est, 1 sur 4 sur Ouigo et 1 Intercités sur 2 de vendredi à dimanche, a-t-elle précisé, notant que les voyageurs concernés doivent être prévenus. À l'international, la compagnie prévoit un trafic normal pour Eurostar et Thalys, 1 TGV sur 3 vers la Suisse, 1 sur 2 vers l'Allemagne, 1 sur 3 vers l'Italie et aucune circulation vers l'Espagne.

Les salaires des contrôleurs en partie constitués de primes

Plus de 80% des contrôleurs sont en grève ce week-end. Un chiffre qui monte à plus de 90% sur les TGV, selon les syndicats. Au cœur des revendications des contrôleurs de la SNCF : une revalorisation salariale . Un agent commercial à bord des trains est rémunéré environ 1 800 euros brut par mois en début de carrière et 3 000 euros brut en fin de carrière. À cela, il faut ajouter des primes : jusqu'à 25% . Mais ces primes ne sont pas versées toute l'année. "Nos salaires ne sont faits que de primes. Un roulant, en cas d'arrêt maladie ou de congé subit une forte perte de rémunération qui peut aller de 500 à 800 euros" , explique Maxime Lenfant, contrôleur SNCF de TER dans le secteur de Douai (Nord) et membre du bureau Sud-Rail de Lille.

Les contrôleurs souhaitent obtenir un statut similaire à ceux des conducteurs de trains . Ces derniers sont mieux rémunérés : 200 euros de plus en début de carrière et 700 euros de plus en fin de carrière. D'autant que les agents dénoncent des conditions de travail difficiles. Les horaires décalés et irréguliers sont légions, avec des prises de poste très tôt et des journées de travaillent qui peuvent finir tard. En outre, les contrôleurs passent entre 8 et 12 nuits par mois loin de chez eux à l'hôtel. Ils se relaient également pour travailler les week-ends, les jours fériés, et pendant les fêtes.

Une profession au contact de la clientèle

Au total, la SNCF compte 10 000 contrôleurs, dont près de 3 000 qui travaillent dans les TGV et les Intercités. Ils ont une fonction essentielle en matière de sécurité de la circulation et des voyageurs. Les trains ne peuvent pas partir sans eux. Au contact direct de la clientèle, ces agents se qualifient eux-mêmes de "vitrine de la SNCF". Ils sont en première ligne face aux passagers mécontents et doivent parfois faire face à des voyageurs agressifs, en cas de verbalisation par exemple.

Enfin, les contrôleurs dénoncent des difficultés pour évoluer au sein de la SNCF et passer du réseau TER au réseau TGV. Les syndicats dénoncent le fait que la direction des TGV a embauché des contrôleurs extérieurs en CDD ou en intérim pour pallier son manque son manque de personnel sur les trains à grande vitesse.

Des préavis de grève déposés pour Noël et le jour de l'an

Face à ces revendications, la direction de la SNCF Voyageurs assure dans un communiqué avoir proposé "des mesures concrètes et importantes à l'issue de plusieurs semaines de négociations". Parmi les propositions, une augmentation du volume de promotions, une augmentation de la rémunération annuelle dès janvier 2023 et des mesures complémentaires pour faciliter le changement de métier.

Les syndicats dénoncent de leur côté "des miettes", alors que des négociations annuelles obligatoires (NAO) doivent s'engager dès mercredi 7 décembre au sein du groupe ferroviaire. La CGT, SUD-Rail et CFDT ont appelé à une grève ce jour-là et ont déposé des préavis de grève pour les week-ends de Noël et du jour de l'an.