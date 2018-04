Après deux nouvelles journées de grève, le trafic des trains va reprendre progressivement ce mardi matin, mais restera légèrement perturbé sur les lignes Intercités et régionales, a indiqué ce lundi la SNCF.

Trafic normal pour les TGV, 4 Transiliens sur 5, 4 TER sur 5 et 3 Intercités sur 5

Les TGV et les trains internationaux circuleront normalement mardi. Par ailleurs, 4 TER sur 5 circuleront en moyenne, et 3 Intercités sur 5. En Ile-de-France, 4 Transiliens sur 5 en moyenne devraient fonctionner, et le trafic des RER A et B sera normal. La SNCF prévoit 3 trains sur 5 sur le RER C et 2 sur 3 sur le D.

La grève reprendra vendredi et samedi

Selon les modalités retenues par les syndicats de cheminots, le mouvement de grève contre la réforme ferroviaire qui a fortement perturbé la circulation des trains dimanche et lundi sera suspendu pendant trois jours avant de reprendre vendredi et samedi.

Les cheminots de la gare du Nord à Paris ont, eux, voté pour une grève reconductible lors de leur assemblée générale ce lundi, indique franceinfo. Leur mouvement démarrera dès ce vendredi 13 avril, en même temps que le prochain mouvement de grève intermittente.

Ce lundi, un quart des cheminots inscrits au planning étaient en grève en milieu de matinée, selon la SNCF. Mais les conducteurs (75% de grévistes) et les contrôleurs (71%) restaient très mobilisés.