Grève à la SNCF : seulement la moitié des trains circulent en Creuse

Creuse, France

Une nouvelle journée de mobilisation se prépare ce mardi contre le projet du gouvernement d'uniformiser les régimes de retraite en un système universel par points. Cette fois, la CGT est rejointe par Solidaires, la FSU, les organisations de jeunesse Unef et UNL et l'Unsa ferroviaire à Paris,.

La SNCF prévoit des perturbations à partir de ce lundi 20h et jusqu'à mercredi matin 8h. Seulement la moitié des TER circulent dans notre région, Comptez en moyenne 3 Intercités sur 5 sur la ligne POLT. Les billets Intercité peuvent être remboursés sans frais.

Dans le détail, concernant les TER : Seulement trois trains pour aller de La Souterraine à Limoges (à 6h16, 8h20 et 17h37), dans l'autre sens le Limoges - Chateauroux dessert La Souterraine à 18h08 et 19h15. Sur la ligne Guéret- Limoges, ce sont des cars qui assurent certains liaisons : entre Guéret et Limoges il y aura cinq trains dans la journée (à 5h39, 6h20, 10h19, 12h36 et 17h37) et dans le Limoges-Guéret il y aura des cars à 6h35, 7h11 et 17h11.