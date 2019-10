Grève à la SNCF : seuls six TGV sur dix circulent entre Paris et Rennes, Nantes et Bordeaux

La circulation des TGV sera perturbée à compter de ce jeudi et jusqu'à dimanche entre Paris Montparnasse, Rennes, Nantes et Bordeaux, en raison d'un mouvement de grève. Six trains sur dix circulent, en moyenne, ce jeudi.