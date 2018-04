La SNCF prévoit en moyenne un train TER sur quinze ce vendredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le début de la troisième séquence de la grève perlée contre la réforme ferroviaire. Six TER circulent entre Saint-Étienne et Lyon Part-Dieu.

Ce vendredi débute la troisième séquence de la grève perlée contre la réforme ferroviaire, le mouvement va durer jusqu'à samedi soir. La direction de la SNCF a annoncé jeudi soir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, un TER sur quinze devrait circuler, un TGV sur trois et un Intercités sur trois.

Trajets en cars entre Roanne et Saint-Étienne

Dans le détail, six trains TER sont maintenus pour la journée de vendredi entre Saint-Étienne Chateaucreux et Lyon Part-Dieu : à 5h50, 6h50, 7h50, 15h20, 16h20 et 18h20. Dans l'autre sens, six trains sont également prévus, à 6h54, 7h54, 8h24, 17h24, 17h54 et 18h24.

Sur la ligne Saint-Étienne/ Roanne, seuls des cars doivent circuler, avec une dizaine d'allers-retours. Une douzaine de navettes sont par ailleurs prévues sur la ligne entre Saint-Étienne et Montbrison.

Et depuis le Puy-en-Velay, les voyageurs ont cinq départs possibles dans la journée en direction de Saint-Étienne Chateaucreux, en car.

Consultez les fiches horaires ligne par ligne sur le site de TER Auvergne-Rhône-Alpes.