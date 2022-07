Grève à la SNCF, trafic très perturbé à Nîmes comme dans le reste de l'Occitanie

En raison de la grève à la SNCF, le trafic est très perturbé ce mercredi en gare de Nîmes comme dans le reste de l'Occitanie, et partout en France.

Trois TGV sur quatre circulant sur certaines lignes, et deux TER sur cinq : la grève des salariés de la SNCF devrait perturber ce mercredi le départ en vacances estivales pour de nombreux voyageurs. 3 TGV sur 5 devraient circuler sur l'axe Est, 3 trains sur 4 sur les axes Nord et Atlantique, et 4 trains sur 5 sur l'axe Sud-Est, a indiqué SNCF Voyageurs, alors que le rail s'apprête à vivre un été record après deux années marquées par la pandémie de Covid.

Vous pouvez consulter ici les prévisions de circulation pour les TER, les trains Lio.

2 Ouigo sur 3 devraient être maintenus, tandis que le trafic international (Eurostar, Thalys, Lyria) devrait être "quasi-normal".

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT - ont appelé à la grève pour réclamer des hausses de salaires face à une inflation qui s'envole.

Le préavis de grève ne portait que sur la journée de mercredi.