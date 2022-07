Grève à la SNCF : trafic très perturbé, ce mercredi, en ex-région Midi-Pyrénées

Une grève pour une hausse des salaires à la SNCF. Les quatre syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT) appellent les cheminots à cesser le travail. Le mouvement a commencé mardi soir à 20 heures et s'achèvera jeudi matin à 8 heures. Et le trafic sera fortement perturbé, ce mercredi.

Des augmentations pour pallier l'inflation

Les grévistes veulent mettre la pression sur la direction de la SNCF avant la table ronde prévue ce mercredi matin sur la question des salaires. David Anton fait partie du bureau de la CGT cheminots Midi-Pyrénées : "Depuis 2014, on n'a pas été augmentés. On a une entreprise qui touche 862 millions de bénéfices en 2021 et nous, on n'obtient rien du tout, alors que les chiffres de l'inflation ne font qu'augmenter et que les cheminots sont en souffrance. Cela fait plus de 20 ans que je suis à la SNCF et je gagne environ 1870 euros nets par mois. _Quand on a des primes, j'arrive à 2000 euros_. Voilà, je suis content quand je touche 2000 euros, sachant qu'on travaille du lundi au dimanche, les jours fériés, de nuit, en horaires décalés.

La direction ne fait que donner des primes, mais ce sont des pansements sur des jambes de bois. Nous sommes tout sauf des privilégiés : si on était des nantis, il y aurait du monde qui se bousculerait pour venir travailler chez à la SNCF. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à embaucher."

Un mercredi noir en Occitanie

Conséquence de ce mouvement social, le trafic sera fortement perturbé en Occitanie, notamment sur le réseau TER.

La SNCF annonce deux TER sur cinq, mais c'est une moyenne nationale : c'est donc très variable selon les lignes. Sur le Toulouse-Montauban, par exemple, il n'y aura que 9 trains sur les 32 prévus ce mercredi. Comptez un peu moins d'un train sur cinq entre Toulouse et Carcassonne et seulement deux trains sur la vingtaine prévus entre Toulouse et Albi. En revanche, il n'y aura aucun train entre Toulouse et Saint-Gaudens et entre Toulouse et Foix.

La moitié des liaisons entre Toulouse et Bordeaux sont supprimées, que ce soit en TER ou en TGV. Même chose entre Toulouse et Montpellier. Sur la liaison Intercités Paris-Limoges-Toulouse, il faudra composer avec un train sur deux. La SNCF annonce trois trains sur dix entre Toulouse et Marseille, mais aucune circulation sur la ligne Toulouse-Hendaye.

La compagnie recommande de différer vos déplacements.