Alsace, France

La mobilisation se poursuit à la SNCF. Au troisième jour de grève contre la réforme ferroviaire ce dimanche : un TGV et un TER sur quatre seront en circulation en Alsace, selon les prévisions annoncées samedi en début d'après-midi par la direction. Le préavis démarre dimanche à 19 heures et court jusqu'à mardi matin, 8 heures.

Seulement 7 aller / retour entre Strasbourg et Paris

Dans le détail, il y aura seulement 7 aller / retour entre Strasbourg et Paris, le Ouigo Strasbourg-Roissy ne circulera pas, et il vous sera impossible d'aller à Nantes, Bordeaux, Rennes, Montpellier, Lyon ou bien Marseille au départ de Strasbourg : aucun train ne circulera. Au départ de Mulhouse : pas de train jusqu'à Paris-Lyon.

Pas de train pour Zurich ou Bruxelles

Pour vous rendre en Suisse ou en Belgique, optez pour un autre moyen de transport : aucun train à destination de Zurich ou Bruxelles ne circulera. Il y aura en revanche 4 aller / retour entre Strasbourg et l'Allemagne.

2 trains sur 5 entre Strasbourg et Bâle

Concernant les TER, comptez 2 trains sur 5 entre Strasbourg et Bâle, un train sur 6 entre Strasbourg et Nancy, un train sur 4 entre Strasbourg et Molsheim et 2 trains sur 5 entre Strasbourg et Wissembourg, avec une partie en autocar. Entre Strasbourg et Lauterbourg, il y aura un train sur 5 et un train sur 5 également entre Strasbourg et Sarrebourg. En revanche, la ligne Strasbourg - Offenbourg circulera normalement.