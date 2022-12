Grève à la SNCF : un tiers des Paris-Bordeaux annulés ce vendredi

La SNCF prévoit un "trafic légèrement perturbé" ce 16 décembre, alors que le syndicat SUD-Rail appelle les aiguilleurs à faire grève. La ligne Bordeaux-Paris sera la plus concernée par les suppressions de train, avec 10 annulations sur 26 dans le sens Bordeaux-Paris, et 10 suppressions sur 29 dans le sens Paris-Bordeaux. La SNCF prévoit par ailleurs un trafic quasi-normal des trains intercités et de possibles perturbations pour les TER.

"Sur 700 trains qui circuleront demain sur les grandes lignes TGV, il faut compter une vingtaine d'annulations ou de reports, essentiellement sur la ligne Paris-Bordeaux", a précisé ce jeudi sur France Inter le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune , ajoutant que "l'essentiel du service sera assuré" pour l'ensemble des Français, en ce week-end de départs en vacances.

Ce mouvement social des aiguilleurs, notamment pour dénoncer une pénurie de personnel qui dégradent selon les syndicats les conditions de travail des agents de conduite, sera rejoint par certains conducteurs à l'appel d'une intersyndicale réunissant la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots. Des préavis de grève ont également été déposés pour Noël et le Nouvel an.