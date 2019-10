Grève à la SNCF : un tiers des TGV Atlantique en circulation ce mardi

Une nouvelle journée de galère en perspective pour les usagers du TGV Atlantique. Pour ce mardi 29 octobre, la SNCF prévoit que 34% des trains seront en circulation. En pleine période de vacances scolaires, le trafic reste très perturbé sur cet axe depuis le 21 octobre dernier, et le mouvement de grève entamé par les agents du centre de maintenance de ces TGV à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Ces 200 agents sont spécialisés dans la maintenance quotidienne des TGV Atlantique. Ils protestent contre un projet de réorganisation des conditions de travail lié à l'arrivée de la concurrence sur les lignes à grande vitesse.

Un TGV sur trois, trafic normal sur les TER

C'est ainsi que ce mardi, le trafic sera quasi équivalent à ce lundi. Un TGV sur trois sera en circulation sur l'axe Atlantique. "Une légère amélioration", assure la SNCF, puisque le trafic va passer de 30 à 34%. Les TER eux, fonctionnent normalement.

Pour la ligne Nantes-Paris ce mardi par exemple, sur les 39 trajets initialement prévus par la SNCF, 25 sont supprimés, six sont complets et huit fonctionnent. Mais sur ces huit voyages, seuls cinq relient Paris en 2h10 ou 2h25.

La SNCF invite ses usagers à vérifier la circulation de leur train et dans la mesure du possible à renoncer à leur voyage. La compagnie ferroviaire précise que dans le cadre de la "garantie voyage", les billets peuvent être annulés sans frais, et ce quel que soit le tarif.