Le mouvement de grève du début de semaine va être particulièrement suivi. Les plus grosses perturbations sont à prévoir mardi : seulement un trajet sur cinq, cars et trains confondus, est maintenu en Normandie.

Un trajet sur cinq seulement reste maintenu mardi par la SNCF en Normandie. Le préavis de grève démarre dès lundi soir 19 heures pour les retours du week-end de Pâques, mais les perturbations seront bien plus importantes mardi et mercredi. Partout en France, il y a 44% de grévistes, dix points de plus que lors du mouvement du 22 mars, dont 77% de conducteurs.

Entre un à trois trains en direction de Paris

Dans la matinée de mardi, seulement trois trains au départ de Rouen et un du Havre circuleront vers Paris.

Prévisions du trafic en Normandie pour le mardi 3 avril 2018 - SNCF

Plus de six mille voyageurs normands ont été informés par SMS et plus de neuf mille par mail sur l'état de leur réservation par la SNCF.

Vous pouvez aussi vous informer sur l'état de votre train sur le site de la SNCF. Les trains affichés "complets" sont les seuls qui restent maintenus.