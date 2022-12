Grève à la STAS : le trafic des trams et des bus perturbé le 24 décembre sur l'agglomération stéphanoise

La STAS (Société de transports de l'agglomération stéphanoise) annonce des perturbations, ce samedi 24 décembre, sur ses lignes de trams et de bus. Aucun tram ne circulera sur la ligne de tram T2. Il n'y aura pas de desserte non plus sur les lignes de bus 21, 24, 41, 42, 43 et 45. Le reste des trams et bus circulera mais avec des "horaires adaptés", précise la direction.

Les syndicats contestent des sanctions disciplinaires "disproportionnées"

Cette grève d'une journée est lancé par trois syndicats : CGT, CFDT et CFTC. Interrogé par France Bleu Saint-Étienne Loire, Vincent Delorme, représentant CGT à la STAS, précise que le mouvement est lié à des sanctions disciplinaires que l'intersyndicale juge trop fréquentes et disproportionnées depuis près de deux ans. Des sanctions qui, explique-t-il, viseraient essentiellement les conducteurs. Sur les 158 conducteurs censés travailler ce 24 décembre, un tiers devrait être en grève, selon l'intersyndicale.

La liste des perturbations attendues ce 24 décembre sur le réseau STAS ↓