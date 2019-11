Face à la grève qui commence jeudi, le gouvernement réfléchit à un "plan transport" pour pallier l'absence de métros, RER, transiliens, et bus en Ile de France. Edouard Philippe reçoit plusieurs membres du gouvernement cet après-midi à Matignon. Ils évoqueront notamment les pistes à étudier.

Grève à partir du 5 décembre et galère dans les transports : le gouvernement cherche des solutions

Île-de-France, France

Les franciliens pourront-ils se rendre à leur travail, jeudi prochain et les jours suivants ? Faut-il s'attendre à des embouteillages monstres ? Pour éviter la pagaille sur les routes et les absences dans les entreprises, le gouvernement cherche des solutions.

Edouard Philippe reçoit ce vendredi après-midi plusieurs membres du gouvernement pour préparer notamment la journée de mobilisation du 5 décembre et « limiter au maximum l’impact de la grève sur les Français ». Une réunion qui s'inscrit dans le cadre des préparations au séminaire gouvernemental d'urgence sur la réforme des retraites.

Cinq ministres et leurs secrétaires d'Etat sont rassemblés autour de la table, à l'initiative du Premier Ministre : les ministres de l'Intérieur, du Travail, de la santé, des comptes publics, et bien sûr de la Transition écologique, qui gère les transports. Le gouvernement cherche des solutions pour limiter la pagaille sur les routes, jeudi et vendredi prochains...

Parmi les pistes à l'étude : des bus supplémentaires

Le gouvernement a contacté des transporteurs tels que Flixbus et Blablabus, les "Cars Macron", pour savoir s'ils pouvaient mettre des bus à disposition, sur des lignes franciliennes qu'Ile de France Mobilité pourrait mettre en place. Objectif : proposer des liaisons entre Paris et la banlieue aux franciliens dans leurs trajets du quotidien, fait savoir Matignon sans donner plus de précisions pour l'instant.

Le gouvernement est également en discussion avec les plateformes de VTC pour éviter qu’elles n’appliquent leur algorithme qui font flamber les prix lorsque la demande est plus importante que l'offre.