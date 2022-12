Grève à TBM : le trafic des bus et trams encore perturbé ce vendredi dans l'agglomération bordelaise

L'ampleur des perturbations ne sera pas celle de la veille sur le réseau TBM mais le trafic reste tout de même dégradé sur une partie des lignes ce vendredi 9 décembre. Le préavis porte toujours sur le pouvoir d'achat. L'intersyndicale réclame une hausse des salaires de 6% à hauteur de l'inflation.

ⓘ Publicité

Les Tram A et B circulent ce vendredi avec une fréquence de 5 min (10 min sur les branches). Les tram C et D circulent avec une fréquence de 7 min 30 (15 min sur les branches)

Pour le bus, les lianes 3 et 8 ont leurs horaires de vacances scolaires, la ligne 23 circulera toutes les 20 min en heure de pointe, les lignes 24 et 26 toutes les 30 min en heure de pointe. En revanche, la liane 12 et les lignes 29, 31, 39, 42 et 87 ne circulent pas.

Capture d'écran TBM