Grève à TBM : les prévisions de trafic pour ce lundi

Ils réclament 6% de hausse de salaire, mais les dirigeants leur proposent 4% et une prime de 350 euros bruts. Les salariés du réseau de transport en commun TBM poursuivent leur grève ce lundi 12 décembre 2022. Des perturbations sont à nouveau à prévoir si vous devez prendre le tramway ou le bus.

Le tramway retrouve son amplitude horaire habituel (5h00 à 00h00) mais les fréquences de passage sont toujours ralenties. Il faut compter entre 5 et 15 minutes d'attente suivant la ligne. Six bus ne circuleront pas : les lignes 12, 29, 31, 39, 42 et 87.

Un autre appel à la grève

Un autre appel à la grève est lancé du vendredi 16 au dimanche 18 décembre 2022, les représentants des salariés n'ayant pas obtenu gain de cause auprès de la direction.

Pour connaitre l'info trafic en temps réel, rendez-vous sur le site internet du réseau TBM.