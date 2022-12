Grève à TBM : les prévisions de trafic pour ce samedi

La grève sur le réseau TBM entamée ce jeudi se prolonge ce 10 décembre. Alors qu'il fallait attendre entre 5 et 7min30 en moyenne pour un tramway ce vendredi, il faudra patienter davantage ce samedi : les rames circuleront toutes les 10 à 20 minutes selon les lignes, voire 40 minutes sur les branches Gare de Blanquefort et Parc des Expositions. Les tramways ne circuleront également qu'entre 6h et 21h, précise TBM.

Pour les bus, 18 lignes sont suspendues en journée ce samedi, contre six seulement ce vendredi. Le service de nuit ne sera pas non plus assuré. Certaines lignes voient également leur cadence réduite, avec entre 20 et 30 min de délai entre chaque passage. Et comme pour les tramways, le service des lignes à fréquence réduite ne sera assuré que de 6h à 21h.

Alors que ce samedi était annoncé comme le dernier jour du mouvement social, "des perturbations sont également à prévoir pour la journée du 11/12", précise TBM sur son site internet. Un autre appel à la grève est d'ailleurs lancé du 16 au 18 décembre, les représentants des salariés n'ayant pas obtenu gain de cause auprès de la direction. Ils réclament 6% de hausse de salaire, quand les dirigeants leur proposent 4% et une prime de 350 euros bruts.