Grève à Tisséo : les sorties en soirée des Toulousains sont bouleversées

Ce vendredi 16 juin sera le 9ème jour sans métro en soirée à Toulouse. Le dernier départ de chaque terminus est à 19h15 . Le bras de fer entre direction et intersyndicale autour de l'indexation des salaires sur l'inflation dure depuis deux mois. Les soirées des Toulousains commencent à en souffrir.

ⓘ Publicité

Cinéma, salles de concert, burgers

Ni le Théatre de la Cité ni l'American Cosmograph ne réussissent à quantifier la baisse de fréquentation, il n'y en a pas ou très peu d'après eux, Idem pour les bars et restos de Victor Hugo, ces établissements du centre ville sont habituellement fréquentés par une clientèle qui prend sa voiture ou qui vit à proximité.

Le son de cloche est différent aux cinémas Pathé Wilson où les ouvreuses observent de plus en plus de clients très en retard. La manager Anne constate : "15 à 30 minutes de retard, sans métro ils finissent par venir en bus, prendre la voiture et ont du mal à garer ou bien ils viennent à vélo, le problème c'est que l'accès à la salle est interdit en générél au bout de 10 minutes de film, on est donc un peu plus arrangeant, mais si le retard est trop important on propose une séance plus tard ou un remboursement."

La fermeture du métro à 19h15 impacte aussi les fastfoods où les étudiants en soirée dans le centre ville ont l'habitude de faire un stop. Le gérant du burger les Toulous'heins à deux pas de la place du Capitole déplore 30% de chiffre d'affaire en moins. Il s'appelle Rage et décrit ses fins de journée : "A 19h30 tout le monde court pour attraper le dernier métro, il n'y a plus personne à part les gens du centre ville, on se retrouve à faire que de la livraison par coursier, le chiffre d'affaire a baissé et il faut continuer de payer les salariés, j'espère que ça va s'arranger."

Rage tient le burger les Toulous'heins en centre ville. Il constate une baisse de son chiffre d'affaire de 30%. © Radio France - Pascale Danyel

Soirées perturbées aussi pour les bars/salles de concert comme le Connexion live à deux pas du métro Jean Jaurès. Il constate une baisse de fréquentation de 50%. Sa programmatrice Julie détaille : "les concerts commencent vers 19h30-20h, on arrive à garder ceux qui sortent du travail et viennent à pied, mais le club lui commence à 23h et ferme à 4 ou 5h, alors quand il faut venir à pied et repartir en attendant le métro de 6h du matin ça commence à être compliqué, on a connu des étés plus sympas."

La programmatrice redoute la fermeture du métro annoncée par certains syndicats pour le soir de la fête de la musique le 21 juin.