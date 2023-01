Grève à Toulouse : le point sur les transports Tisséo ce jeudi

La manifestation à Toulouse ce jeudi est prévue à 10h au départ de François-Verdier, direction Compans-Caffarelli. Déjà ce matin, c'est un peu compliqué de circuler dans l'agglomération en transports en commun.

Trams, Linéo et la majorité des bus perturbés

Les deux lignes de tramway sont perturbées. Comptez une rame toutes les 13 minutes en direction de l'aéroport ou du Meett, 20 minutes en direction de Palais de Justice.

Les 11 lignes Linéo sont perturbées avec des déviations, des arrêts non desservis, et de l'attente supplémentaire.

La navette Aéroport ainsi que les lignes L1 , L8, L9 , 13 , 14 , 15 , 23 , 29 , 39, 45, 63, 66 et 70 sont déviées.

La navette Centre-Ville est suspendue.

Métro, téléphérique et certains bus : fonctionnement normal

En revanche, aucun problème sur les deux lignes de métro, tout comme sur le téléphérique Téléo entre l'Oncopole et l'université Paul-Sabatier.

Les lignes de bus 17, 25, 26, 29, 30, 32, 37, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 67, 68, 69, 71, 80, 82 et la plupart des lignes internes dans la périphérie (à Balma, Muret, Labège, Tournefeuille, Colomiers, Castanet etc) sont en service, à l'exception de la ligne 118 Colomiers-Cornebarrieu et la 120 Aéroconstellation-Seilh.