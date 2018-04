Alors que le conflit dure à la SNCF, il dure aussi à Air France, qui prévoit d'assurer 75 % de ses vols lundi, soit trois sur quatre selon les chiffres fournis par la compagnie aérienne. Les salariés d'Air France sont appelés à une dixième journée de grève en deux mois. Ils réclament un réajustement des pour les salaires. Dans le détail, Air France table sur 65 % de vols long-courriers assurés, un taux identique pour les moyen-courriers au départ et vers l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et 85 % pour les court-courriers à Paris-Orly et en province.

Réajustement des salaires

Le nombre de grévistes est en baisse chez les pilotes, les hôtesses et stewards et les personnels au sol. "Air France regrette la poursuite de ces grèves", ajoute la direction dans un communiqué, rappelant avoir "fait plusieurs propositions pour sortir du conflit".

La direction estime à 300 millions d'euros le montant des pertes financières, en comptant les grèves programmées lundi et mardi. Une consultation est lancée pour que tous les salariés se prononcent sur la proposition faite par la direction soit 2 % d'augmentation immédiate des salaires et 5% supplémentaires étalés sur trois ans. Les syndicats réclament 5,1% dès cette année.