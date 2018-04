70% des vols prévus samedi sont maintenus assure la direction d'Air France ce vendredi. Onze syndicats, tous métiers confondus appellent à la grève. Il s'agit de la cinquième journée de mobilisation depuis le début du conflit en février.

Les vols moyens- courriers plus touchés

Dans le détail, la direction d'Air France anticipe le maintien samedi de 75% des vols long-courriers au départ de Paris, 65% des moyen-courriers depuis et vers Roissy et 70% des court-courriers à Orly et en région.

Cette cinquième journée de grève pour les salaires coïncide avec le début des congés scolaires du printemps pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).

La direction estime le taux de grévistes à 34% pour les pilotes, 26,2% pour les personnels navigants commerciaux (PNC, soit les hôtesses et stewards) et 18,7% pour les personnels au sol.

Six autres journées de grève sont déjà programmées. Les syndicats réclament une augmentation de salaire de 6%.